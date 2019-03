Primarie Pd, su il sipario: è corsa alla segreteria regionale. Facciolla, Durante e Buono a confronto

Dalla trinità all’unità. Le primarie del Partito Democratico come anticamera della possibile resurrezione, metafora di un momento cruciale, quasi catartico, potenzialmente liberatorio.

Perché il Pd è davanti ad uno specchio. E deve scrutarsi intimamente, interrogarsi, chiedersi cosa vuole fare “da grande”.

Dal fronte nazionale alla dimensione locale, incombe infatti l’ardua impresa della ricostruzione.

Sfida complicata e obiettivo ostinato, l’agognata ripartenza può rappresentare lo spartiacque storico così a lungo invocato, una finestra con vista sul futuro, capace di offrire una panoramica nuova, finalmente altra rispetto alle farragini, alle debacle elettorali e ai personalismi di sorta.

Non certo un salto nel buio, ma il cambiamento – ad ogni livello, quando è reale e non solamente mera congettura – comporta sempre una buona dose di aleatorietà. In un presente caratterizzato da indici di gradimento ai minimi storici e da un’emorragia di voti non trascurabile, le incognite fanno dunque parte dei giochi, di una preventivata quanto comprensibile “fisiologia del dolore”.

Eppure, in mezzo a tanti punti interrogativi, qualche preziosa certezza emerge. A partire dalla consapevolezza che fare peggio sia forse un’ambizione fin troppo superba e dalla volontà di lasciar calare il sipario su una stagione politica rea di aver generato musi lunghi, guerre intestine e una diffusa confusione nell’elettorato di riferimento.

Ora o mai più. Il destino del partito è al varco e la prova è delicata, decisiva. Tradire, e tradirsi, ora sarebbe imperdonabile; un autogol dal sapore di condanna. Bandire ogni forma di revanche individualistica e uscir fuori dallo stallo gattopardesco che ha imbrigliato l’identità dem suonano dunque come imperativi categorici, ma per recuperare il terreno perso serve qualcosa di più.

Zingaretti, Martina, Giachetti: loro – hanno promesso – proveranno a fare qualcosa di più. Ma non è questa l’unica triade in ballo.

La metamorfosi passa infatti anche attraverso sentieri, reticolati, vascolarità sistemiche più capillari. Il territorio, in questo senso, è il tessuto di arterie fondamentali per la salute politica di un partito, una variabile forse troppo spesso bistrattata e penalizzata da antipatie e lotte endemiche.

La rinascita – di cui le primarie rappresentano una sorta di culla concettuale – si gioca anche qui, in Molise. Ai nastri di partenza per la segreteria regionale del Pd tre visioni diverse di partito, tre differenti esperienze: Vittorino Facciolla, Michele Durante e Stefano Buono sono pronti a celebrare il nuovo inizio.

Avvocato penalista, un master in “”Governo regionale degli enti locali”, sposato e padre di tre bimbe, Vittorino Facciolla arriva alla candidatura per la segreteria regionale del partito sulla soglia dei 49 anni, dopo aver navigato a lungo tra le maglie della politica molisana: già sindaco di San Martino in Pensilis dal 2007 al 2013, consigliere regionale e vicepresidente della Giunta di Palazzo D’Aimmo, si presenta alla competizione interna con 120 candidati a sostegno e due liste a forte impronta amministrativo-territoriale.

“Il mio percorso politico e istituzionale doveva per forza sfociare in questa candidatura – ci ha raccontato – anche perché non mi sono mai occupato delle vicende organizzative del partito, pur essendone parte da sempre, sin dall’atto di fondazione. Sono sceso in campo alle elezioni politiche così come alle regionali, quando cioè nessuno credeva nel Pd e nessuno era disposto a candidarsi. Mi fa piacere che adesso anche altri si siano accorti di questo partito e del suo valore; e dal momento che è legittima la loro candidatura, a maggior ragione lo è la mia.

Immagino un Partito Democratico particolarmente organizzato, diviso in dipartimenti, che riparta dalle segreterie, dai circoli e dal territorio; una formazione di governo e non antagonista, in grado di proporre dei temi e convincere le persone su modelli politici e amministrativi”.

E a chi ha tentato di leggere la sua candidatura quale sintomo di continuità con la precedente gestione del partito, a livello regionale, Facciolla risponde: “Chi mi conosce sa che ho una mia visione, mie idee e una mia personalità. Non sarò mai un candidato ‘per conto terzi’. Io non posso essere la continuazione di qualcuno, la mia squadra non può esserlo”.

Classe 1964, già consigliere provinciale e di Palazzo San Giorgio, nonché attuale presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Michele Durante è uno dei candidati alla carica di segretario regionale del Pd, forte dell’ imprimatur di Zingaretti. Fondatore del movimento “Costruire Democrazia”, con un passato nell’ “Italia dei Valori”, Durante ha inoltre partecipato tra le fila di “Liberi e Uguali” alle scorse regionali.

“Ho inteso raccogliere un appello, come vera e propria assunzione di responsabilità in un momento abbastanza delicato, caratterizzato da un profondo senso di sfiducia nei confronti della politica e delle istituzioni. Alle mediazione dei partiti nella scelta dei candidati – ha spiegato Durante – molto spesso si sono sostituite delle prospettive leaderistiche. Entrare oggi in un Pd ai minimi termini è un atto di coraggio, per cui il mio impegno non rappresenta assolutamente l’ambizione a una posizione di potere, ma la volontà di ricreare un campo progressista aperto. Il futuro del “mio” Pd? Quello di un partito che si rinnova, non solo nella facce ma anche nella proposta politica, aprendo a tutta la società civile per un dibattito ampio e condiviso, un partito capace di privilegiare il ‘noi’ e non l’individualismo, di puntare sul dialogo, sul confronto e soprattutto sui giovani. Proprio pensando ai giovani, mi piacerebbe ricostruire una scuola di formazione politica interna al partito, capace di parlare dei temi cari ai democratici progressisti. Dobbiamo ricostruire un intero campo”.

A giocarsi le proprie carte per l’ambito scranno di segretario regionale, anche Stefano Buono. Imprenditore nell’azienda di famiglia e laureando in Scienze Politiche e dell’Amministrazione, il 33enne è già stato candidato alle segreteria provinciale del Pd cinque anni fa, subito prima di entrare nell’Assemblea regionale dem e nella stessa segreteria regionale con responsabilità di delega allo sviluppo e alle politiche economiche.

Prima dell’elezione come consigliere e capogruppo di maggioranza al Comune di Venafro, datata giungo 2018, Buono aveva fondato un movimento politico di respiro regionale (“Molise Democratico”) proprio in opposizione alla linea dirigenziale di Micaela Fanelli e Paolo di Laura Frattura.

“La mia candidatura – spiega il più giovane dei candidati alle primarie – rispecchia l’esigenza di discontinuità con la vecchia gestione del partito e con le politiche messe in campo da un centrosinistra che ha tradito il proprio programma elettorale. Ho deciso di scendere in campo per rappresentare tutti quegli elettori che vogliono chiudere con una stagione politica deludente, che desiderano un partito capace di essere presente sul territorio riaprendo i circoli e di porsi in maniera dialogante al suo interno e al suo esterno non solo in campagna elettorale. La mia politica – conclude Buono – è in favore della sanità pubblica, delle infrastrutture, delle bellezze paesaggistiche molisane e dell’apertura alla green economy, senza dimenticare la possibilità di sfruttare meglio i fondi europei”.