Non proprio un’affluenza fiume, ma quanto meno l’incubo dei gazebo deserti è stato scongiurato. Perché le primarie del Partito Democratico, a Campobasso, Termoli, Isernia e in Molise in generale, hanno fatto registrare comunque dati positivi. Quasi 13mila i molisani che oggi 3 marzo si sono recati negli 80 seggi della regione per scegliere il nuovo segretario nazionale e regionale. Circa 1000 votanti in più delle primarie 2017, quando votarono 11.800 molisani.

Complice il tempo clemente, soprattutto nella mattinata, sono stati circa 1700 cittadini del capoluogo a prodursi in questo “esercizio di democrazia” valido a dare avvio all’agognato atto di rifondazione del Pd attraverso la scelte del segretario; non solo quello nazionale. Perché la partita si gioca anche in Molise, con il trono della segreteria regionale ancora vacante: per Vittorino Facciolla, Michele Durante e Stefano Buono sono ore caldissime queste.

E mentre la fase di spoglio è in corso e attraversa la sua fase nevralgica, ecco i dati che arrivano dai seggi del capoluogo. Nel box di piazza Municipio, a due passi da palazzo San Giorgio, 564 persone hanno espresso la propria preferenza: il “grosso” dell’affluenza nelle ore mattutine. Numeri leggermente inferiori a Vazzieri: nel gazebo posto nelle vicinanze della Mater Ecclesiae e della scuola “Don Milani” la cifra si è attestata infatti a 504; in più di 200 hanno scelto la mattina per esprimersi. Percentuali in calo sia nel gazebo di San Giovanni (302 votanti) che in quello di via Gramsci, al quartiere Cep (326).

1192 votanti a Termoli, 550 a Riccia, a San Martino hanno votato oltre 1300 cittadini, un record vero e proprio nonché un auspicio oltremodo favorevole per Vittorino Facciolla, che nel paese bassomolisano ha la residenza. Michele Durante è di Campobasso e spera su un ottimo risultato nella sua città. Infine Stefano Buono vive a Venafro, e anche lì l’affluenza in questa giornata segnata dalle primarie per il rinnovo dei vertici nazionali e regionali del Partito Democratico è stata superiore alle previsioni.

In Molise scontata la scelta del segretario nazionale orientata su Zingaretti, sostenuto da tutti e tre i candidati locali. Man mano che arrivano i dati dai Comuni, si conferma – e non poteva essere altrimenti – la vittoria di Nicola Zingaretti nella regione.

80 i seggi allestiti tra gazebo, sede di circoli o scuole elementari in tutta la regione. Alle 20, come da programma, i seggi hanno chiuso, lasciando votare quei pochi rimasti all’interno dopo una giornata in cui, per la verità, si sono registrate addirittura delle code ed è stato necessario rinforzare il numero di schede con quelle di riserva e, in qualche caso, procedere addirittura alle fotocopie, come da disposizioni del direttivo che da Roma, nel pomeriggio, ha autorizzato la possibilità di fotocopiare le schede per andare incontro alle esigenze dei cittadini.

Lo spoglio è iniziato con i risultati della scheda nazionale. Al termine verranno scrutinate invece le schede sulle quali i cittadini, tesserati e simpatizzanti, hanno espresso la loro preferenza per quanto riguarda la segreteria del Molise.