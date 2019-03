Polizia, cambio al vertice: al posto di Sullo arriva il nuovo commissario Di Vincenzo

Arriva dalla Questura di Vicenza il prossimo dirigente del Commissariato di Polizia di via Cina, a Termoli. Fra poche settimane infatti Nevio Di Vincenzo, da qualche anno a capo della Digos della città vicentina, prenderà il posto sulla costa molisana del dirigente Vincenzo Sullo che da oltre tre anni era a capo del presidio di polizia di Termoli.

La notizia era nell’aria da tempo ed è stata ufficializzata con una serie di trasferimenti operati dal Corpo di Polizia di Stato. Per Sullo è pronta la scrivania di dirigente del commissariato di Lauro Di Nola, in provincia di Avellino. Per lui si tratta di un ritorno nella propria regione di origine, essendo lui di Portici, provincia di Napoli.

Originario invece di Chieti il 45enne Nevio Di Vincenzo, che vanta una lunga carriera in Veneto e che in questo modo si riavvicina alla terra natìa.

In passato infatti Di Vincenzo ha ricoperto il ruolo di capo della squadra volanti e di vicedirigente della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali a Padova. Dal 2012 invece è in servizio a Vicenza, dove a capo della Digos si è segnalato per un’indagine relativa a un Imam algerino accusato di indottrinare i bambini al punto da odiare lo stile di vita occidentale. L’uomo venne in seguito espulso dall’Italia nel 2015.