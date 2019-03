Campobasso

Peppino, il cane ferito da un petardo, andrà a vivere in Toscana

L'amico a quattro zampe, sfortunata vittima della cattiveria umana, ha trovato una famiglia pronta ad accoglierlo e ad amarlo. Per lui si erano mobilitati in tanti per consentire l'intervento che ha permesso ad una equipe di veterinari di ricostruirgli il muso deturpato dall'esplosione di un petardo