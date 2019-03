Sono iniziati da pochi giorni a Petacciato i lavori di sistemazione di alcuni dei marciapiedi del centro cittadino.

Operai della ditta locale Berchicci Pasquale all’opera sul primo tratto di viale Pietravalle, quello che dal paese vecchio prosegue fino alla chiesa di San Rocco. Qualche disagio alla circolazione, sia stradale che pedonali, a causa del cantiere in un’area particolarmente frequentata per la presenza di diverse attività commerciali.

Sono stati frantumati i marciapiedi esistenti, che erano in pessimo stato e in qualche caso persino pericolosi, prima di poterli rimettere in sicurezza con una pavimentazione che andrà anche a migliorare l’aspetto estetico.

L’amministrazione comunale ha deciso di concentrare al momento lo sforzo in 11 blocchi nel centro cittadino per circa 40 mila euro. In un secondo momento si potrebbe passare alla sistemazione anche di altre zone del paese che presentato lo stesso problema, ma per le quali andranno trovati ulteriori fondi.