Muore a 44 anni Antonio Schiattone: instancabile il suo impegno per la cultura e l’ospitalità

Questa foto è stata scattata nell’ottobre 2006. Antonio Schiattone aveva 31 anni, all’epoca, ed era impegnatissimo nella promozione culturale di Termoli. L’Anonima Concerti, che aveva creato con gli amici Vincenzo Limongi e Luigi Aprile, aveva “salvato” il cartellone della 49° Estate Termolese portando sul palcoscenico del Teatro Verde spettacoli, concerti, commedie. Una delle tante esperienze di “impegno” diretto che Antonio Schiattone ha preso con la sua città e i suoi concittadini, sempre pronto a fare qualcosa per ravvivare l’offerta culturale e del divertimento, in prima linea quando si trattava di dare un contributo a migliorare le possibilità di svago, animazione, ospitalità.

Di Termoli, vissuto a Termoli, impegnato per Termoli. Fino a oggi, quando a 44 anni un malore lo ha stroncato. Una morte improvvisa e per la città, dove la notizia si è diffusa in fretta, tremenda come sono tutte le cose senza preavviso, senza possibilità di appello. Antonio Schiattone se n’è andato così, poco dopo essersi svegliato, vinto da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Ne ha fatte di cose, questo ragazzone che non lesinava mai il suo sorriso aperto e gioviale. A cominciare dalla gestione del cinema teatro Lumiere prima che la burocrazia e i problemi ne stroncassero le possibilità di futuro. Lo ha gestito, con entusiasmo, insieme con gli amici storici Limongi e Aprile, con i quali ha condiviso a lungo la passione per la musica, la cultura, il cinema, il teatro. Tante avventure nelle attività locali, come la gestione del Buena Vista Social Club, l’ultimo lido di RioVivo, un angolo che quando si organizzavano aperitivi in spiaggia in una natura ancora sufficientemente selvaggia da evocare un pezzetto di oceano, sembrava una piccola California made in Molise. Ha spinto per serate di musica live, appuntamenti col vernacolo, dialetto termolese, show, feste- La gente, il ritmo, la possibilità di lanciare la “sua” Termoli attraverso la modalità più efficace di tutto: far divertire le persone, portarle lontano con la mente e con il cuore, aprire la porta delle infinite possibilità di ridere in allegria e stare bene.

La musica gli piaceva da sempre, e ai tempi d’oro delle band termolese, prima che smartphone e youtube rovinassero la magia delle esibizioni dal vivo, aveva un gruppo dal nome newyorkese, come meritano quelli che sanno sognare: i Black Diamond,conBeniamino d’Onofrio aka Benjiamin Moore, Marco Tagarelli, Fernando Sciarretta, Giuseppe Listorto. E poi i locali, la ristorazione, le tante sfide raccolte con la speranza che Termoli potesse crescere in termini di offerta turistica. Vale la pena ricordare il Druido, il bar storico sul Corso Nazionale che il pomeriggio e la sera “raccoglieva” i ragazzi delle traverse centrali, in un’epoca in cui si stava insieme con piacere e ci si divideva per comitive in una città “aperta” a tutto, che non aveva deciso cosa voleva fare da grande.

Antonio Schiattone ha fatto parte di una generazione impegnata a raccogliere la scommessa del turismo, della ospitalità. Una generazione che ha lasciato il posto a ragazzi con uno spirito di iniziativa di gran lunga inferiore e forse, chissà, anche meno speranza, meno voglia di rischiare, più rassegnazione e noia. Antonio, al contrario, ci ha sempre provato. E lo ha fatto con questo sorriso che non è mai cambiato: ci piace ricordarlo un’ultima volta così.

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, 6 marzo, alle ore 16 nella chiesa del Carmelo.