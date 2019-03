Mediatori familiari, presentato il Corso di alta formazione. Iscrizioni fino al 15 marzo

Un incontro partecipato quello che si è svolto nel pomeriggio odierno in Sala Consiliare, nel municipio di Termoli, per presentare il corso di alta formazione per mediatori familiari. Una iniziativa di Tota Consulting, che in Molise ha esportato una lunga esperienza nelle attività di risoluzione delle controversie in modo alternativo, con il patrocinio oltre che dello stesso Comune di numerosi enti (Associazione italiana giovani avvocati, Camera civile di Campobasso, Unione Italiana Forense sezione Molise, Associazione italiana avvocati per la famiglia e minori).

Illustrato nei suoi obiettivi e nelle sue chances il corso di alta formazione, accreditato anche presso l’Ordine degli avvocati di Larino, per esperti di mediazione e diritto della famiglia anche in considerazione del decreto legge in discussione in Parlamento.

Le iscrizioni sono aperte e scadono il prossimo 15 marzo. Il corso è rivolto a laureati in materie giuridiche, psicologiche e sociali, e costituisce una preziosa opportunità professionale. Sono 30 i posti disponibili.

Le lezioni, per complessivamente 320 ore, sono affidate a formatori esperti di mediazione, psicologia, diritto di famiglia e comunicazione, alcuni dei quali presenti in sala consiliare insieme con l’avvocato Barbara Mascitto, la referente, e i vertici di Tota Consulting, organismo di mediazione civile accreditato dal Ministero della giustizia, dall’Unione Europea e dai Garanti dei consumatori.

I giovani presenti hanno mostrato un vivo interesse nei confronti dell’iniziativa e della possibilità occupazionale che riveste. Le curiosità sono state soddisfatte attraverso un approfondimento anche sul valore autonomo che ha il corso di alta formazione, il cui obiettivo è quello di fornire una competenza spendibile da subito, fondata sulle tecniche di mediazione alternativa alle aule giudiziarie nella gestione dei conflitti all’interno della famiglia, dalle separazioni e divorzi alle divisioni ereditarie e alla gestione dei figli.

INFO

TEL. 0881/662993 – 333/2255423

E-MAIL: info@totaconsulting.it

PEC: mediazione@pec.totaconsulting.it

TEL. Avv. Barbara Mascitto (tutor del corso): 340/5258189

Tutte le info su: https://www.totaconsulting.it/contatti/