Maltempo: Vigili del Fuoco al lavoro per alberi, balconi pericolanti e caduta calcinacci

Il vento che ha flagellato il Basso Molise non ha fatto sconti a nessuno: è stata una giornata piena per i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Termoli e di Santa Croce di Magliano che, dopo una mattinata di interventi a causa di alcuni alberi e rami sferzati dalle raffiche fino a 100 chilometri orari, non hanno avuto tregua.

Sempre nelle prime ore della giornata, il 115 è intervenuto a Termoli a causa di alcuni calcinacci in caduta libera da un palazzo del centro e di un’impalcatura pericolante, in zona porto, che rischiava di colpire auto o persone di passaggio.

Il pomeriggio di oggi, martedì 12 marzo, li ha visti impegnati a Larino e Santa Croce di Magliano a causa di alcuni alberi caduti sotto le folate di vento freddo. Verso le 16.30, invece, i Vigili del Fuoco di Termoli sono intervenuti in via Mario Milano (video e foto allegati), lungo la salita del panfilo a causa di alcune lamiere che si sono staccate da un paio di balconi di un palazzo residenziale.

Grazie all’ausilio di un’autoscala, gli uomini del distaccamento termolese sono riusciti ad arrivare negli appartamenti per mettere in sicurezza i balconi, evitando che i pezzi potessero finire su qualche automobile in sosta o in transito o, ancora peggio, ferire qualcuno di passaggio.

Terminato l’intervento i caschi rossi hanno provveduto a risollevare alcune transenne, sempre lungo la salita, che erano state abbattute dal vento e rappresentavano un pericolo per gli automobilisti, dal momento che occupavano buona parte della carreggiata. Le barriere si trovano lì a causa della caduta di alcuni calcinacci dai balconi, registrata nelle scorse settimane, ed ancora attiva.