Lo denuncia per stalking, lui la ferisce con 7 coltellate alla gamba

Al mattino era andata nella caserma dei carabinieri di San Salvo accompagnata dalla sua legale, per denunciare l’ex compagno che la perseguitava e per chiedere l’adozione di una misura restrittiva di avvicinamento a lei e al suo domicilio.

L’uomo, per tutta risposta, l’ha seguita e aspettata e la sera, in via Sardegna a San Salvo, dove l’ha aggredita brutalmente. Sette i fendenti inferti con un coltello alla gamba.

La donna, 40 anni, è una termolese residente nel comune di San Salvo, lo stesso dove abita anche l’uomo con cui ha condiviso un pezzetto di vita prima di lasciarlo proprio per ragioni collegate alla violenza.

Sul posto, poco tempo dopo l’aggressione, Carabinieri e medici del 118. È stata trasferita e medicata all’ospedale San Pio di Vasto, se l’è cavata fortunatamente con punti di sutura è una prognosi di guarigione nel giro di poco tempo.

Tuttavia solo per una casualità l’episodio non è sfociato in una delle tante tragedie che la cronaca continua a raccontare, e che molto spesso diventano oggetto di riflessioni davanti al cadavere di una vittima.

L’avvocato della quarantenne, Donatella Monaco, ha informato gli organi di informazione delle condizioni ritenute buone della sua assistita, sottolineando tuttavia che “è molto spaventata e preoccupata, dal momento che ha subito minacce e violenze già in altre circostanze. Confidiamo – ha aggiunto – nel lavoro della procura della Repubblica che sta conducendo le indagini”.