Lite tra migranti a colpi di coltello, denunciato un nigeriano

E’ stato necessario l’intervento dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Isernia per fermare una lite tra due richiedenti asilo, scoppiata in un locale centro di accoglienza temporaneo.

le dinamiche che hanno scatenato l’episodio sono ancora da chiarire, ma sembrerebbe che per futili motivi due giovani nigeriani ospitati nella struttura siano ben passati dalle parole ai fatti nel lasso di pochissimo tempo.

In base a quanto è stato possibile ricostruire, uno dei due, dopo aver discusso con il contendente, lo avrebbe aggredito con un coltello, procurandogli delle lievi lesioni. Grazie al tempestivo intervento dei militari la situazione non è degenerata e l’aggressore è stato denunciato per minacce e lesioni.