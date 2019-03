Si è concluso il consueto ciclo di conferenze scolastiche di orientamento e informazione che l’Esercito svolge a favore degli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore del Molise.

A partire dallo scorso ottobre il personale del Comando Militare Esercito Molise ha tenuto più di cinquanta conferenze scolastiche, raggiungendo tutti gli istituti scolastici superiori delle province di Campobasso e Isernia. L’attività è stata condotta per far conoscere, agli studenti delle quinte classi superiori, le opportunità formative e lavorative offerte dall’Esercito, con particolare riferimento ai bandi di concorso per l’Accademia Militare di Modena, per la Scuola Sottufficiali di Viterbo e per i Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno.

Gli appuntamenti delle ultime settimane, invece, sono stati rivolti ai ragazzi delle classi seconde dei Licei Classici e Scientifici delle province molisane per parlare delle modalità di accesso alle Scuole Militari Nunziatella e Teuliè.

All’incontro conclusivo è intervenuto anche il Comandante Militare Esercito Molise, colonnello Francesco Paolo D’Ianni, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’entusiasmo nell’affrontare gli impegni dell’età scolare e il valore della conoscenza delle opportunità offerte ai giovani.

“In Molise, in particolare, l’impegno sulla promozione nelle scuole continua a dare dei risultati relativi di assoluta importanza, nello specifico infatti, sono state sottoscritte dagli studenti numerosissime schede contatto, con le quali si chiede l’invio, alla propria casella di posta elettronica, di comunicazioni riguardanti le opportunità professionali offerte dall’Esercito – spiegano dall’Arma -. Inoltre, nel 2018, oltre 260 ragazzi molisani hanno concorso alle prove per accedere all’Accademia Militare di Modena, alla Scuola Sottufficiali e alle Scuole Militari di Napoli e Milano e ben 450 alle prove per Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno, con un incremento nelle domande di partecipazione di circa il 20% rispetto all’anno passato”.

Alle attività svolte presso le scuole, il Comando affianca la possibilità di rivolgersi personalmente presso il proprio sportello informativo, a Campobasso in via Verdone 1, per richiedere ulteriori informazioni o per essere seguiti nella presentazione on-line della domanda di partecipazione ai concorsi.