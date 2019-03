Lavoro autonomo e professionisti, arriva lo sportello nei centri dell’impiego

Incontro tra domanda ed offerta per i lavoratori autonomi ed i professionisti: sono questi i cardini su cui si basa lo sportello dedicato all’interno dei Centri per l’Impiego. Vista la crescente domanda di informazioni sul mercato, l’intesa siglata tra Confprofessionisti ed Anpal prevede la promozione e l’attivazione di questo servizio, in rispondenza alla disposizione contenuta nella legge 81 del 2017, il cosiddetto Job Acts.

Un’iniziativa che punta a fornire informazioni per l’avvio di nuove start up e per l’accesso a commesse e appalti pubblici, individuando opportunità di credito ed agevolazioni pubbliche a favore dei lavoratori autonomi. Come spiegato dal presidente di Confprofessioni nazionale, Gaetano Stella “l’accordo ha una durata triennale e si propone di condividere l’iniziativa con ciascuna Regione per individuare i fabbisogni specifici del territorio; promuovere il coinvolgimento dei diversi attori che possono concorrere alla attivazione e al funzionamento degli sportelli; supportare le Regioni nella stipula di specifiche convenzioni. Inoltre, Anpal e Confprofessioni metteranno a disposizione delle singole Regioni la propria rete territoriale e il proprio patrimonio informativo per il funzionamento degli sportelli e si attiveranno per la raccolta e la diffusione di modelli e buone pratiche”.

“L’auspicio – ha aggiunto il presidente di Confprofessioni Molise , Riccardo Ricciardi – È che il Molise garantisca il servizio nel pieno delle proprie possibilità, che il territorio risponda all’esigenza di attenzione ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. E’ fondamentale orientare e garantire opportunità anche alle nostre categorie, sempre più penalizzate da un pesante sistema fiscale e dallo svilimento delle competenze”.