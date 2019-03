Lavori urgenti sulla rete idrica, quartiere San Giovanni senz’acqua

Mancherà ancora una volta l’acqua nel quartiere San Giovanni, come già avvenuto qualche giorno fa. L’interruzione idrica è prevista anche giovedì 21 marzo. Ad annunciarlo il Comune di Campobasso che ha predisposto interventi di manutenzione urgente alla rete idrica comunale.

Rubinetti a secco dalle 8:30 fino alle 14 in via Puglia, piazza Molise, via Campania, via Calabria, via Basilicata, via Sardegna e via Sicilia. Invece dalle ore 13:30 fino alle ore 20 circa l’acqua mancherà in via San Giovanni dei Gelsi (nel tratto fra la rotatoria con via Puglia e la rotatoria con via Friuli Venezia Giulia), via Friuli Venezia Giulia, via Lombardia e via Liguria. L’erogazione del flusso idrico sarà interrotta anche nelle due scuole dell’istituto comprensivo Jovine.