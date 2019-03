Lavori in città: sosta vietata in via Roma, chiusa al traffico parte di via Mazzini

Saranno interessate dai lavori due strade importanti del centro cittadino: via Mazzini e via Roma.

In particolare, domenica 6 marzo, dalle ore 6 alle ore 15, sarà chiuso al traffico l’incrocio tra via Sauro e piazza Cesare Battisti per lavori di allaccio della rete fognaria. Oltre che al traffico, potrebbero esserci delle difficoltà nella circolazione degli autobus.

“Gli autobus interessati nel tratto di strada oggetto dell’intervento – informa l’assessore alla mobilità Francesco De Bernardo – saranno deviati su via Umberto per poi proseguire su piazza Cuoco e via Veneto per poi recuperare il percorso originario a piazza C. Battisti. Le linee interessate dalla deviazione potrebbero subire dei leggeri ritardi”.

Inoltre, sarà vietato parcheggiare in via Roma dalle ore 7 di lunedì 11 marzo. Il divieto di sosta, che riguarderà il tratto compreso tra l’incrocio di via de Attellis fino all’incrocio di via Romagnoli, è stato stabilito con un’apposita ordinanza del Comune di Campobasso per consentire i lavori di sostituzione delle tubature della condotta idrica comunale.

Le infrazioni saranno punite a norma di legge ed eventuali veicoli in sosta saranno rimossi con il carro attrezzi, come comunicano da Palazzo San Giorgio.