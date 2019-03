L’ad della Fiat conferma l’investimento da 5 mld: “Subito le linee elettriche”

Mike Manley, amministratore delegato di Fca Fiat, ha confermato all’incontro con la stampa al Salone dell’Automobile di Ginevra che il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche italiane andrà avanti, come annunciato nel novembre scorso. Diradate quindi le nuvole dovute alla ‘minaccia’ dello stesso Manley di ripensare quell’investimento a causa dell’ecotassa introdotta dal governo, e poi parzialmente rivista, su alcuni dei modelli più inquinanti in vendita, fra i quali diverse auto del gruppo Fca.

Manley ha confermato che adesso la Fca sarà impegnata per diversi mesi nell’elettrificare le linee dei suoi stabilimenti industriali italiani, compreso quello di Termoli dove si sta lavorando a scartamento ridotto e con un sempre più frequente ricorso alla cassa integrazione sia per il calo del mercato automobilistico che per consentire le modifiche alle vecchie linee che fra qualche mese dovranno produrre motori per i veicoli ibridi ed elettrici del marchio Fiat Chrysler Automobiles.

“Entro la fine dell’anno le vetture ibride Jeep Renegade e Compass entreranno in produzione e all’inizio del 2020 arriverà anche la 500 – ha detto l’ad britannico -. Abbiamo un piano chiaro, dobbiamo elettrificare la maggior parte delle nostre linee, gli investimenti annunciati servono a questo».