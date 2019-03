La Torre Spes vince a Termoli e certifica la crisi dell’Airino

Quinta sconfitta nelle ultime cinque gare, tre su tre nella fase a orologio per l’Airino. Torre de’ passeri va a vincere al PalaSabetta di Termoli per 62-61 e certifica la crisi di risultati dell’Italiangas nel campionato di serie C Silver Marche/Abruzzo/Molise di basket.

La gara disputata domenica 17 marzo al palasport di via Ischia è stata equilibrata nel punteggio fin dall’inizio ma sono stati gli abruzzesi a spuntarla proprio sulla sirena.

Per i termolesi, che domenica prossima ospiteranno L’Aquila, miglior marcatore di giornata è stato Suriano con 22 punti.

Serie C Silver

Italiangas – Torre Spes 61-62

Parziali: 17-18, 33-34, 50-47

Arbitri: Santarelli e Di Sabatino

Italiangas: Marinaro 3, Tedeschi, Pascucci ne, Mirando 10, Mustillo ne, Dmitrovic 13, Lentinio, Suriano 22, Leonzio 8, Ponsanesi 3, Colasurdo 2.

Coach: Di Lembo M.

Ass. Coach: Di Lembo G.

Torre Spes: Di Giorgio L. 3, Febo 7, Piscione 10, Di Rocco, Di Giorgio D. 7, Di Girolamo ne, Pagliaroli 7, Comignani 19, Di Flavio 7, Carlucci ne, Ragonese ne, Stjepanovic 2

Coach: Patricelli A.

Ass. Coach: D’Ortenzio

Ass. Coach: Patricelli C.

Note: totale falli Italiangas 22 (di cui tecnico a Leonzio, usciti per falli Mirando e Colasurdo), totale falli Torre 19 (di cui tecnico a Comignani, uscito per falli)