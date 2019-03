La molisana Paola Palombino alla conquista della trasmissione di Rai 1 ‘Soliti ignoti’

Nel 2009 ha lanciato l’associazione di promozione culturale Turismol, una novità nel panorama molisano che si è posta l’obiettivo di valorizzare le potenzialità della regione. La scorsa settimana, invece, Paola Palombino ha vestito i panni di concorrente nel celebre programma tv ‘Soliti ignoti’, condotto da Amadeus ed in onda nel preserale di Rai 1.

La puntata, registrata negli studi del Teatro delle Vittorie di Roma, sarà trasmessa domani sera, mercoledì 20 marzo, alle 20.30 circa, subito dopo il Tg. Un’esperienza indescrivibile per Paola che, ancora emozionata, ha deciso di condividere la sua gioia con Primonumero, a cui ha inviato le foto: “Ho partecipato al programma condotto da Amadeus – ha confessato Paola – Ho concorso per San Giacomo degli Schiavoni e domani sarò sulla Rai”.

Si tratta di un volano eccezionale non solo per Paola, ma per l’intera regione e per Termoli visto che lei, tramite la striscia di presentazione concessa ad ogni concorrente ad inizio puntata, si è presentata ed ha promosso il nostro territorio con la passione e l’amore di chi del turismo non ha fatto solo un lavoro, ma una vera e propria passione: “Ho parlato di Termoli – continua con Primonumero.it – Di quanto sia speciale e di quanto sia in grado di offrire a chi sa apprezzarla”.

Paola si è dovuta destreggiare con otto identità misteriose, utilizzando logica, intuito e capacità di osservazione, per cercare di abbinare ai personaggi ignoti la giusta identità. Più se ne indovinano, più cresce il premio, ma tutto ciò non basta perché c’è un’ultima prova che metterà in seria difficoltà Paola: si tratta di indovinare il ‘parente misterioso’ tra l’ultimo personaggio, fino ad ora nascosto, ed uno degli otto ignoti in studio.

A dispetto delle apparenze, il format è più complesso di quel che sembra e non è sempre facile riuscire a fare i collegamenti, soprattutto se entra in gioco l’emozione dovuta alle telecamere. “Non posso svelare com’è andata, ma mi sono divertita”, ha confidato ancora Paola. Non ci resta che sintonizzarci su Rai 1, domani sera, per scoprire se sia riuscita a portarsi a casa il montepremi di 250mila euro.