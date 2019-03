Kung fu, la squadra molisana seconda al memorial De Palma

Primo posto per il Molise nello scorso fine settimana al 17esimo Trofeo Italia MSP Kung Fu Sanda e Semisanda – Gara di Forme Tradizionali – valido come ‘14esimo Memorial Massimo De Palma’ che si è svolto al PalaSabetta di Termoli.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 400 atleti da sette diverse regioni d’Italia: oltre al Molise erano rappresentate Abruzzo, Puglia, Campania, Lazio, Marche e Umbria.

La società che si è più distinta arrivando prima nella Gara di Forme Tradizionali è stata quella di Trani del maestro Antonio Pignataro, a seguire la scuola di Termoli/Vasto/Petacciato del maestro Carmine De Palma i cui ottimi atleti sono saliti più di una volta sul podio, aggiudicandosi il titolo Nazionale MSP del Settore Kung Fu.

Sul podio nelle forme tradizionali, per quanto riguarda gli atleti molisani e abruzzesi di De Palma sono stati Giada De Palma, Olga Piccolantonio, Gioele Pasciullo e Mattia Spalletta, tutti al primo posto.

Seconda piazza per Massimo De Palma, Christian Reale, Ludovica Colangeli, Alice Antonacci, Olga Piccolantonio in due specialità, Luigi Di Risio, Melissa Bonapitacola e Marco Palmer.

Infine terzo posto per Andrea Di Paolo, Emanuele Di Berardino, Ilaria Di Pierro, Stefano Di Pietro, Alessandro Di Tullio, Giovanni Di Berardino, Lisa Fiore, Maya Di Lena, Giulia Curti, Manuel Caruso, Mattia Spalletta e Gioele Pasciullo.