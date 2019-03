Chi si è introdotto all’interno della Fondazione Giovanni Paolo II entrando nelle sale sanitarie protette? E perchè? C’è una indagine della Digos per chiarire quello che sembra un vero e proprio giallo. Tutto è successo la scorsa notte, quando le sale operatorie non sono in funzione. Approfittando del buio e del fatto che a quell’ora la struttura fosse semideserta, qualcuno è entrato facendo scattare il sistema di protezione dell’ospedale che si trova in Largo Gemelli, nella zona di contrada Tappino a Campobasso.

Dopo l’allarme, direttamente collegato con la caserma dei Carabinieri, questa mattina – 25 marzo – i militari e la Polizia sono giunti sul posto per verificare che fosse tutto a posto. Inizialmente infatti si era ipotizzato che che un dipendente o un parente di qualche paziente ricoverato fosse entrato distrattamente nell’area sanitaria protetta ‘perdendo’ l’orientamento all’interno dell’ospedale. Oppure si era pensato che potesse essere un ladro in cerca di qualcosa da rubare.

Tuttavia, dai primi riscontri sembra che qualcuno abbia manomesso l’impianto di ossigenazione delle sale operatorie e avrebbe anche lasciato un biglietto anonimo.

Mentre i vertici del centro di ricerca e cura mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, la Digos ha avviato le indagini per accertare cosa sia successo e per rintracciare il responsabile dell’accaduto, capire i motivi di un gesto in apparenza inspiegabile.