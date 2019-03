Linea in tilt

Incidente ferroviario a Zagarolo, lavori in corso: previsti disagi pure domani. Si viaggia con i bus sostitutivi

Dalle 5 alle 9 sarà garantito il 70 per cento dei collegamenti regionali diretti a Roma; quelli da Roma saranno effettuati con bus sostitutivi; dalle 16 alle 20, invece, circoleranno il 50 per cento dei treni in partenza da Roma verso Sud; quelli verso Roma saranno effettuati con i pullman a disposizione