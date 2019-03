Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, Guglionesi è in prima linea contro il razzismo e le discriminazioni razziali. Come ogni anno, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali che si celebra il 21 marzo, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) promuove la “Settimana di azione contro il razzismo”, campagna di sensibilizzazione e animazione territoriale giunta alla sua quindicesima edizione, in programma dal 18 al 24 marzo ma che quest’anno vedrà eventi per l’intero mese di marzo.

Per il Molise c’è Guglionesi che rinnova il suo impegno di sensibilizzazione. La campagna di informazione del 2019 è “Diversi perché unici”: l’obiettivo è quello di diffondere un messaggio di rispetto della diversità, di contrasto nei confronti di ogni forma di discriminazione e di sostegno attivo alle vittime.

L’evento di Guglionesi, che si terrà domani 29 marzo alle 18.30 alla Casa del Fanciullo, si intitola “Immagini musica parole” ed è infatti attraverso questi diversi canali che si intende veicolare il messaggio dell’antirazzismo.

Le immagini sono quelle del cortometraggio SudEst, che aprirà i lavori della giornata di azione contro il razzismo nel comune bassomolisano. Un corto prodotto da Cortò e dal regista Simone D’Angelo che era stato inserito in un programma di inclusione sociale promosso dalla Regione Molise e del Ministero dell’Interno e che vede tra i protagonisti donne e uomini che in Italia cercano di trovare la loro strada per l’integrazione.

Altri linguaggi, stesso messaggio. Le narrazioni contro il razzismo proseguiranno con i racconti e le parole dei protagonisti di Migrastorie, progetto del Comune di Guglionesi inserito nell’ambito della settimana Unar del 2017, che è diventato un libro e che è il frutto dei racconti degli ospiti dei centri di accoglienza della zona. Ancora libri e narrazioni con ‘Il confine umano, vite in cerca di pace’ di Patrizia Angelozzi e con ‘Io, Venditore di Elefanti’ dello scrittore senegalese Pap Khouma.

Per finire con la musica con il brano ‘Mio fratello che guardi il mondo’, un inno alla fratellanza, e con l’esibizione musicale di Mariano Gramegna.

L’evento guglionesano è stato organizzato dall’Associazione Informare e dalla Rivista Kamastra, curatrici anche delle passate edizioni della settimana Unar, cui quest’anno si aggiunge La Casa del Libro, l’associazione MondoNuovo e Cortò.