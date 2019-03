Il consiglio comunale di Termoli ricorda l’avvocato Roberto con un minuto di silenzio

Il consiglio comunale di Termoli ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Erminio Roberto, presidente delle Camere penali del Molise, scomparso improvvisamente sabato scorso, 9 marzo, a soli 55 anni.

Su richiesta dell’esponente di minoranza Annibale Ciarniello, fresco di nomina a capogruppo del neonato gruppo consiliare della Lega insieme con Michele Marone, l’intera assise si è alzata in piedi per rendere omaggio al penalista campobassano.

Al cordoglio ha voluto unirsi anche il sindaco Angelo Sbrocca con un ricordo personale di quello che ha definito “non solo un collega, ma anche un caro amico”.