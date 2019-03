In questo secondo weekend di marzo il meteo sarà governato dal flusso occidentale che scorre alle alte latitudini. Sulla Penisola il tempo meteorologico sarà caratterizzato da fasi miti e primaverili interrotti da fasi più fresche. Passaggi nuvolosi ma poche piogge. Questo lo speciale a cura di www.meteoinmolise.com.

SITUAZIONE – Un debole fronte perturbato attraverserà la Penisola nella giornata odierna. Il meteo nella giornata di sabato vedrà qualche passaggio nuvoloso e qualche debole pioggia sempre legata allo stesso fronte che si muoverà lentamente verso i Balcani. Domenica invece il tempo comincerà a peggiorare a causa di una saccatura di aria fredda che transiterà sull’Italia soprattutto nella giornata di lunedì. Vediamo i dettagli.

Meteo oggi sull’Italia – Sulle regioni centrali transiteranno delle nubi portando qualche pioggia di passaggio su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, fenomeni che si esauriranno tra il pomeriggio e la sera. Qualche fenomeno anche al Nord per il passaggio di una perturbazione sull’Europa centrale, interessati le Alpi centro orientali, il Trentino, l’alto Veneto e il Friuli portando qualche fenomeno sparso, nevoso dai 1300-1500 m. Sul resto d’Italia il tempo sarà buono o discreto con sole prevalente. Le temperature saranno in diminuzione al Centro Nord, ancora molto miti al Sud dove le massime potranno raggiungere i 18-20°.

Meteo sabato – La perturbazione si sposta verso le regioni meridionali portando addensamento tra Campania, Puglia e Basilicata in graduale esaurimento per il pomeriggio ma con scarso rischio di precipitazioni. Altrove sole prevalente. Le temperature sono previste in lieve calo anche al Sud con valori nella media del periodo o localmente superiori. Massime fino a 16-18° al Nord, 14-16° al Centro, 15-17° al Sud. I venti saranno mediamente da O/SO, tesi sull’alto Tirreno e lo Ionio, deboli altrove.

Il meteo in dettaglio per il Molise

Venerdì 8 Marzo: Dal mattino fino al pomeriggio nuvolosità di passaggio per lo più alta e stratiformi, quindi sole solo parzialmente coperto. Dalla serata aumento di nubi più consistente da Nord ovest in special modo sulla provincia di Isernia ma senza il rischio di precipitazioni. Temperature in leggera diminuzione rispetto al giorno precedente, ma comunque su valori molto miti, con valori anche oltre i 15-16 gradi sia sulla costa che nelle zone interne. Venti deboli occidentali al mattino.

Sabato: Giornata di bel tempo e soleggiamento diffuso dal mattino fino alla sera su tutta la regione. Temperature in leggera flessione con valori fino a 15 gradi nelle aree interne e 17-18 sulla costa. Venti deboli da ovest.

Domenica: Al mattino cielo sereno o leggermente velato. Qualche addensamento più consistente sui settori occidentali della regione per la ripresa di correnti occidentali nel pomeriggio. Valori di temperatura in aumento rispetto alla giornata precedente. In montagna più fresco con valori sotto i 6-7 gradi. Venti da ovest sud-ovest più tesi in serata.