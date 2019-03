Egiziano col “vizietto”: dopo gli atti vandalici ruba alcolici per una sbronza

Ne ha fatta un’altra delle sue. Sette giorni fa aveva danneggiato a colpi di pietre undici delle auto parcheggiate al terminal bus di Campobasso. Un vero e proprio atto vandalico che gli è costato una denuncia a piede libero da parte degli agenti della squadra volante di Campobasso.

Lui è un giovane egiziano di 19 anni, senza fissa dimora che la notte scorsa ne ha combinata un’altra e sempre lì, al Terminal bus del capoluogo. Non ha sfogato la sua aggressività su altre auto ma ha forzato invece la porta del bar per agguantare bottiglie di alcolici e qualche snack. Ha rubato per una sbronza e poi ha messo a soqquadro l’attività commerciale.

Quando la mattina il titolare dell’attività si è recato sul posto per aprire ha trovato l’amara sorpresa. Quindi ha allertato il 113 e sul posto è arrivata una pattuglia della squadra volante che nell’eseguire i rilievi ha ricevuto per fortuna anche la collaborazione di un testimone. Questi ha riferito alcuni elementi che agli agenti non hanno lasciato alcun dubbio e hanno quindi identificato per la seconda volta in pochi giorni il 19enne extracomunitario, denunciato adesso per furto aggravato all’Autorità Giudiziaria.