Droga, alcool, bullismo. Studenti a lezione di legalità con i Carabinieri

Proseguono senza soluzione di continuità gli incontri dei Carabinieri nelle scuole sul tema della legalità. Sabato 16 marzo, nell’ambito del ciclo d’incontri che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso ha pianificato con gli istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi presenti nel territorio della provincia, i Carabinieri hanno incontrato gli studenti della primaria e secondaria dell’Istituto Guglielmo Josa di Gambatesa, con l’intento di promuovere nei giovani la cultura della legalità.

Gli alunni – una trentina circa, accompagnati da alcuni insegnanti – hanno discusso su varie tematiche con il Comandante della Compagnia di Campobasso, il Tenente Giorgio Felici. Gli argomenti hanno toccato vari aspetti, dall’utilizzo di sostanze stupefacenti all’abuso dell’alcool passando per il bullismo, sviscerati in un interessante dibattito molto partecipato.

L’Ufficiale, insieme al Maresciallo Maggiore Mauro Maglia della Stazione di Gambatesa, ha anche proiettato un video sulle principali attività che ogni giorno svolgono i Carabinieri in tutto il territorio nazionale, illustrando in che modo la “Benemerita” persegue la cultura della legalità, soprattutto in via preventiva, con il contatto diretto con le scuole, un luogo di importantissima formazione per i giovani.

L’incontro, durato circa due ore, tra i Carabinieri e gli alunni è stato molto proficuo e la partecipazione dei docenti ha sicuramente fornito un arricchimento personale a tutti, rafforzando quel sentimento di vicinanza tra l’Arma dei Carabinieri, la Scuola e i giovani.