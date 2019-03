“Sì all’alleanza con le liste civiche e via il vincolo del doppio mandato”. Ecco l’importante novità preannunciata dal vice premier Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, dopo la seconda batosta elettorale, quella alle Regionali in Sardegna, che ha fatto seguito alla sconfitta in Abruzzo.

L’importante novità, sostanzialmente dirompente per i pentastellati, ha avuto l’effetto di un uragano. C’è chi è favore e vede di buon occhio l’apertura annunciata da Di Maio, soprattutto in ottica Amministrative. Senza alleanze, del resto, M5S rischia di perdere ancora contro l’armata che il centrodestra sta preparando per scendere in campo a maggio. Sarà pure per questo che la possibilità di aprirsi al civismo è vista favorevolmente soprattutto tra i consiglieri comunali uscenti del Movimento 5 Stelle, pur con i dovuti distinguo sulle persone e sui temi.

Tuttavia, c’è pure chi non è per nulla d’accordo con questa opzione. E dopo qualche giorno di silenzio e di riflessione ha manifestato il proprio dissenso, come ha fatto Fabio De Chirico, consigliere regionale di M5S eletto alle scorse Regionali. Rompe gli indugi con un post su Facebook: “Sarebbe un autogol perdere l’elemento identitario della lista unica. Manifestiamo debolezza solo nel mostrarci aperti a questa possibilità. Perché ciò che alle elezioni è più importante della mera somma di numeri è sicuramente essere diversi dagli altri concorrenti, senza confondere. Uniti nell’essere riconoscibili e distinguibili dall’elettore nel marasma delle liste di facce e persone”.

Nel suo messaggio, che ha raccolto una trentina di ‘like’ e provocato una serie di reazioni, probabilmente De Chirico si rivolge proprio a quei colleghi favorevoli all’alleanza: “Finché vedremo la lista unica come un limite e non come un valore aggiunto noi sembreremo ancor di più simili agli altri e non sarà più possibile votare i sinceri rappresentanti, quali siamo, del no alle ammucchiate, no agli interessi oscuri da soddisfare, no ai programmi farlocchi”.