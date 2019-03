Continuano le segnalazioni per la presenza di escrementi lungo viale Trieste e via Perrotta, non lontano dalla stazione ferroviaria termolese.

“Il cattivo odore – commenta un cittadino che possiede un’attività in zona – ha superato i limiti di tolleranza. La cacca si accumula e il cattivo odore sta crescendo nella zona dell’ex Nautico. Eppure ogni giorno 2 addetti alle pulizie della strada ci passano”.

Già qualche settimana fa un cartello affisso su viale Trieste contro i padroni dei cani che portano i propri animali a far fare i bisogni sul marciapiede aveva fatto molto discutere. Adesso questo nuovo sfogo contro l’inciviltà e l’assenza di decoro.