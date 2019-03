“Così ho capito che mi stavano svuotando il conto in banca”: la truffa del vaglia postale colpisce su Subito.it

Sul web si possono fare ottimi affari, certo. Ma anche subire parecchie fregature. E rischiare, perfino, di vedersi svuotare in una manciata di secondi il contro corrente ad opera di truffatori provetti specializzati nelle ultime “tendenze” in fatto di imbroglio. Come, per esempio, la cosiddetta “truffa del vaglia postale”, che consiste nel prosciugare attraverso una carta di credito inserita in uno sportello Postamat il conto del venditore. Già, perché con questa modalità fraudolenta a essere imbrogliato non è il compratore – come avviene spesso – ma il venditore.

Una truffa della quale nelle ultime settimane si è parlato molto soprattutto in televisione, raccontata diffusamente da Striscia la Notizia. “Per fortuna che ho guardato alcuni servizi in tv – racconta Demetrio Luzzi – che mi hanno messo in guardia. Se no, chissà, magari a quest’ora starei facendo denuncia per aver perso un bel po’ di quattrini”.

La disavventura, per fortuna, è finita bene: il raggiro non è stato attuato perché i due protagonisti termolesi – Demetrio e sua moglie Nicoletta – si sono insospettiti e non hanno eseguito “l’ordine” che veniva impartito dall’altra parte della cornetta. Il titolare della storica tabaccheria Luzzi sul Corso nazionale ha deciso di raccontare, insieme con la moglie, quello che gli è successo perché “a me è andata bene, ma vorrei mettere in guardia tante persone che vendono online e che possono essere vittime di questo sistema”.

Un senso civico apprezzabile, che è anche l’occasione per spiegare, fatti alla mano, come funziona la truffa del vaglia postale. Che comincia, in questo caso, con una Bmw messa in vendita sul sito di annunci Subito.it, uno dei più popolari, evidentemente tenuto d’occhio dai truffatori che aspettano solo di concludere l’affare giusto.

“Oggi – ieri, ndr – mi ha chiamato una donna sul numero dell’annuncio sostenendo di essere interessata alla Bmw e di volerla acquistare immediatamente” comincia Nicoletta, spiegando in dettaglio tutto quello che è successo. La signora ha fornito nome e cognome (certamente falsi anzi rubati a una identità di facebook così in caso di controllo ci si imbatte in un profilo reale) e ha detto di voler versare immediatamente un anticipo di 2mila euro sui 10mila totali richiesti per l’automobile. “Mi è sembrato strano, diceva di vivere a Teramo e le ho chiesto come mai non volesse venire prima a vedere la Bmw. Ha risposto dicendo che l’auto andava benissimo, l’aveva già valutata dalle foto, e che aveva fretta di concludere”.

Nicoletta ha informato Demetrio, il quale a sua volta ha parlato con la donna (“dall’accento napoletano, molto frettolosa”) che ha insistito attraverso molte telefonate tutto il giorno per acquistare l’auto. “Le ho inviato l’iban del conto corrente, mi sono informato se il metodo di pagamento che voleva attuare, cioè il vaglia postale, andava bene. A un certo punto, visto che aveva detto di voler venire a Termoli venerdì (domani, ndr) le ho detto, quasi per provocarla: ‘ma se ha tutta questa fretta perché non la paga per intero, la Bmw?’ E lei ha acconsentito, dicendo che sarebbe andata a fare un vaglia postale veloce di 9mila e 500 euro”.

Poco più tardi, nel pomeriggio, Nicoletta ha ricevuto l’ennesima telefonata. “Signora, sono qui, alle poste, ho fatto il vaglia di 9500 euro ma lei deve controllare immediatamente che è arrivato, deve andare a uno sportello bancomat delle Poste e mettere la sua carta di credito. Io poi in tempo reale le do un codice e lei vede se ha avuto i miei soldi”. Nicoletta ha replicato che in quel momento non poteva, che la mattina successiva sarebbe andata alla sua banca a verificare. “No, no, deve farlo subito, adesso”. Insistente, pressante. “Ho chiamato Demetrio, gli ho spiegato tutto”.

E Demetrio, che per fortuna aveva visto su Striscia un servizio sulla truffa del vaglia postale, si è insospettito. “L’ho richiamata, mentre lei insisteva con questa storia di mettere la carta di credito nel Postamat e che mi avrebbe dato il codice, e le ho detto no, anzi le ho detto che stavo per denunciarla e di stare attenta”. Per tutta risposta una valanga di insulti (ai quali Demetrio, com’è facile immaginare per chi lo conosce, ha risposto a tono) e poi il telefono sbattuto in faccia.

Il titolare del Tabacchi l’ha scampata bella. “Grazie all’informazione” spiega. E ora la sua storia serve a mettere sull’attenti gli altri, tutti quelli che vendono qualcosa su internet, nei tanti siti di e-commerce, e che corrono il pericolo concreto di venire fregati.

La truffa del finto vaglia online finora ha colpito decine e decine di vittime che si sono viste sparire migliaia di euro dai propri conti correnti. Il raggiro si concretizza nell’ambito del vastissimo mercato dell’e-commerce: se finora il rischio di subire una truffa era per il compratore, con questo nuovo metodo è il venditore ad essere “fregato”.

Il venditore infatti viene contattato da un falso acquirente che si dice interessato a comprare il telefonino, la bicicletta o l’auto di turno e che propone di effettuare il pagamento mediante vaglia postale online. Le transazioni si concludono presso uno sportello Postamat. Il venditore inserisce il bancomat o la carta di credito, mentre il sedicente compratore lo guida passo passo nelle operazioni da eseguire, suggerendo perfino i pulsanti da cliccare sullo schermo, dicendo di inserire l’importo pattuito e dettandogli il codice di quello che dovrebbe essere il vaglia online che sta aspettando di incassare. Fino a quando si termina l’operazione e l’ignara vittima clicca sul tasto “Esegui”, senza fare attenzione agli avvisi che compaiono sullo schermo del Postamat, fidandosi ciecamente della voce rassicurante nell’apparecchio telefonico. Purtroppo molti venditori si sono accorti ben presto che, invece di ricevere il denaro, l’importo pattuito è uscito dal loro conto corrente per andare a finire sulla carta PostePay del truffatore, carta il cui numero è proprio il famoso “codice” che il truffatore spaccia come il numero del suo vaglia online.

In questo tipo di compravendite, anche per oggetti di poco valore, molto spesso il finto compratore invia via e-mail o via WhatsApp copia di documenti personali, quali carta d’identità o codice fiscale, chiedendo al venditore di fare altrettanto. Quest’ultimo, convinto della serietà del possibile acquirente, risponde positivamente alla richiesta, ignaro del fatto che la carta d’identità o il codice fiscale ricevuti non corrispondono al finto compratore, bensì ad una terza persona alla quale erano stati precedentemente carpiti con lo stesso stratagemma.

Il truffatore, così, ha appena “rubato” l’identità del malcapitato ed utilizzerà i documenti inviatigli per attivare una Sim telefonica, con la quale telefonerà e chatterà con le future vittime, nonché per aprire un conto corrente dove si farà recapitare da queste il denaro per i finti acquisti.

La Polizia di Stato ribadisce di non spedire mai copia dei propri documenti personali in nessuna trattativa di compravendita tra privati su Internet. Nel caso che l’invio fosse già avvenuto consiglia di richiedere il rilascio di nuovi, in quanto quelli spediti potrebbero essere compromessi.