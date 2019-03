Corsi di somministrazione, ultimi posti disponibili

Apertura di nuove attività nel settore della somministrazione alimenti e bevande e del commercio alimentare. Per chi non è in possesso del diploma alberghiero è necessario, come requisito professionale, aver frequentato un corso di qualifica abilitante senza il quale non è possibile aprire.

Essere già in possesso dell’attestato di qualifica è inoltre indispensabile per avviare richieste di finanziamento e contributi per l’apertura di nuove attività del settore (bar, ristoranti, pizzerie, market, street food, vendita di prodotti alimentari online, frutta e verdura, macellerie, pescherie ecc.)

La Confesercenti di Termoli, per rispondere alle richieste pervenute soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva, sta avviando un corso di Somministrazione Alimenti e Bevande che avrà inizio mercoledi 13 marzo e che terminerà il 15 aprile 2019.

Sono disponibili ancora 2 posti sui 20 autorizzati dalla Regione Molise. L’edizione successiva del corso si svolgerà tra ottobre e novembre 2019.

Per le iscrizioni: Confesercenti Termoli, Via Cavour, 9 tel. 0875.706044 – 347.6149567