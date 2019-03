Carnevale, il Ministero dei Beni culturali assegna oltre 60mila euro

Il Ministero dei Beni culturali ha concesso oltre 60mila euro al progetto ‘Carnevale storico di Larino 2019’. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale frentana.

“Con verbale numero 1 del 7 marzo 2019, a firma del Presidente della Commissione Consultiva Carnevali Storici del Ministero per i Beni e le attività culturali – sottolinea il Comune guidato da Pino Puchetti – è stata pubblicata la graduatoria dei soggetti beneficiari del Bando Carnevali Storici, per l’annualità 2019. Al Comune di Larino sono stati assegnati 61.106 euro a seguito della presentazione della domanda di contributo al progetto 2019 Carnevale Storico di Larino, inoltrata in data 30 gennaio 2019”.

L’Amministrazione comunale giudica l’assegnazione dei fondi “un ulteriore grande risultato che conferma l’importanza del lavoro iniziato da questa amministrazione comunale per la valorizzazione e la promozione turistica del nostro Carnevale, a beneficio della comunità e del territorio”.