Campobasso rilancia la sfida al pregiudizio sulla disabilità: Alessio alfiere della pace

Sulla disabilità ci sono ancora tanti pregiudizi da sfatare. E l’opinione pubblica italiana se n’è accorta negli ultimi giorni, quando un leghista ha pubblicato la foto di tre bambini down per spiegare il blackout che tre giorni fa ha interessato i social in tutto il mondo. Per questo è particolare importante il messaggio che Campobasso lancia a livello nazionale: Alessio Manfredi Selvaggi, giovane studente della Colozza, è stato designato “alfiere della pace” e, dopo aver vinto per il terzo anno consecutivo il campionato regionale di corsa campestre nella categoria disabilità, rappresenterà il Molise a maggio alle fasi nazionali che si svolgeranno a Marina di Massa, in Toscana.

Il riconoscimento è stato conferito sabato 16 marzo, durante le premiazioni del concorso internazionale ‘Un poster per la pace’ organizzato dal Lions Club Campobasso. La manifestazione si è svolta nell’auditorium della ex Gil dove Alessio, emozionato e felice, ha ricevuto l’ambita targa.

Disabilità, ma non solo. Il Lions Club Campobasso infatti da diversi anni promuove presso gli istituti d’istruzione secondaria della città capoluogo il concorso internazionale al fine di sensibilizzare gli studenti al tema della pace, oggi più che mai attuale.

Primi classificati Lorenza Pietrunti, studentessa della I^ E, dell’Istituto Comprensivo Colozza, Gioele Garofalo, studente della 2^ A, dell’Istituto Comprensivo Ripalimosani “Petrella Tifernina”, Ginevra Bifarella, studentessa della classe 1^ B, dell’Istituto Comprensivo D’Ovidio, Erika Minicucci, della 2^ A dell’Istituto Comprensivo Leopoldo Montini.

Menzione speciale è stata riconosciuta agli studenti Angelo Gonales, Luca Ciaramella e Francesca Giuliano dell’I.C. Montini e Alessio Manfredi Selvaggi dell’I.C. Colozza che premiato in qualità di “Corridore della Pace del Lions Club Campobasso”. Infatti, Alessio Mafredi Selvaggi, qualificatosi per le fasi nazionali dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre, rappresenterà la Sua Scuola ed anche il Lions Club Campobasso come atleta e alfiere della Pace.

Tutti i ragazzi sono stati premiati dal Lions Club Campobasso.