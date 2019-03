Campobasso come la maionese impazzita: rimontato 2-3 dal Montegiorgio. Agnone e Isernia da incubo

Un Campobasso irriconoscibile, scarico e senza idee nella parte più importante del torneo, a otto giornate dalla fine dei giochi. La partita tra i Lupi e il Montegiorgio sarebbe potuta essere un sogno, invece diventa un incubo. Nelle Marche finisce 3 a 2, dopo l’incredibile rimonta dei padroni di casa, sotto di due reti nel primo tempo.

Infatti la partenza della formazione allenata da Massimo Bagatti, che sette giorni fa ha perso in casa con il Notaresco, era stata positiva. Minuto 24, Lupi in vantaggio con Alessandro servito ottimamente da Cogliati. Una rete che spezza il digiuno dei Lupi e che dà loro nuovo entusiasmo. Danucci e soci perciò provano a chiudere subito il match arrotondando il risultato. Al 37′ lancio di Cogliati che viene atterrato in area. Il direttore di gara non ci pensa due volte e assegna il rigore ai molisani. Dal dischetto Alessandro è implacabile e sigla lo 0-2.

Sembra essere la giornata perfetta per il Campobasso: squadra solida, prestazione convincente e due reti che sembrano aver incanalato la partita a favore dei ragazzi di mister Bagatti. Tra i tifosi presenti sugli spalti dello stadio marchigiano e per chi segue la partita sulle emittenti tv locale si respira ottimismo, il sogno playoff torna ad essere concreto.

Il brusco risveglio nel secondo tempo, quando accade l’incredibile. Il Campobasso sembra una maionese impazzita e ‘consente’ al Montegiorgio di rimontare il risultato in undici minuti. Il primo gol al 58′: gran tiro di Nasic e palla in fondo al sacco. Gli ospiti forse perdono la testa in questa fase dell’incontro. Perchè quattro minuti più tardi i locali acciuffano il pareggio: Magri tocca la palla con la mano in scivolata, l’arbitro concede il rigore. Mariani trasforma dal dischetto, spiazzando Sposito. E’ il 2-2.

Bagatti si accorge probabilmente dello sfacelo imminente, fa entrare quindi Antonelli e Musetti. I cambi non servono. Al 69′ il Montegiorno in contropiede mette la freccia e realizza il sorpasso con un gran tiro di Pellizzi dai 25 metri. I rossoblù, già in affanno, non hanno la forza per pareggiare. E così si materializza la seconda sconfitta consecutiva per il Campobasso, in piena crisi di risultati: nelle ultime quattro partite è stato raggranellato solo un punto. Troppo poco per ambire ai playoff, a cui probabilmente oggi si può dire definitivamente addio. Troppo poco pure per raggiungere la salvezza matematica, obiettivo minimo stagionale.

E’ notte fonda per Agnone e Isernia, entrambe sconfitte. I granata subiscono tre reti in casa contro la Recanatese, i biancocelesti vengono travolti 3 a 1 dalla capolista Cesena nonostante il vantaggio iniziale firmato da Petitti.

(foto SS Campobasso calcio)