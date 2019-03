Primo posto sia nei 50 metri che nei 100 metri stile libero: doppio successo per Pompeo Barbieri che in occasione dei Campionati assoluti invernali nuoto paralimpico, svoltisi a Bologna nelle giornate di ieri e di oggi, ha dimostrato di avere la stoffa del campione.

Due vittorie con 0’49”6 sui 50 e 1’55″54 sui 100 stile libero, in questo ultimo caso migliorando il suo tempo.

Su tutto la soddisfazione di portare a casa la decima medaglia d’oro consecutiva dal luglio del 2017, un vero e proprio record!

“I sacrifici vengono ripagati – le prime parole di Pompeo Barbieri – Un banco di prova importante che mi ha regalato grande soddisfazione dopo tanto allenamento”

Un percorso non facile, spesso faticoso, che l’atleta molisano, quotidianamente, affronta anche grazie al supporto della propria famiglia, della sua società la Hidro Sport S.S.D., dell’allenatore Antonio Cucoro, dello sponsor Thor Rubber Hoses e dell’intero Cip Molise.

E proprio il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella tiene a sottolineare come “Pompeo sia sempre il numero 1”.

Ebbene sì, sulle qualità dell’atleta e sulla sua tenacia c’è poco da discutere, mentre gli obiettivi prefissati sono ambiziosi ma non impossibili.

“Dobbiamo riuscire ad entrare in Nazionale per poi andare a Tokio – ha rimarcato il suo allenatore Cucoro – Pompeo è sotto osservazione. Intanto siamo contentissimi per le sue due bellissime prestazioni”.

“Un grande risultato, Pompeo è il nostro fiore all’occhiello”, ha concluso il delegato regionale Finp Molise, Antonella Ruccolo.