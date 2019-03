E’ finita anche a Italia’s got talent, noto programma televisivo dedicato ai talent, dove grazie ad una interpretazione in chiave spettacolare ha saputo reinterpretare con gli attrezzi della ginnastica ritmica Mary Poppins. Ma non si è montata la testa e non ha tralasciato mai gli allenamenti e la sua grande passione che l’hanno portata a partire e a lasciare Termoli, per trasferirsi nelle Marche dove oltre alla palestra si dedica anche alla scuola. E alle tante gare.

Camilla De Luca, piccola grande campionessa termolese, a Italia’s got talent ci è andata con il fratello Marco al teatro di Ancona per le registrazioni, si è portata a casa quattro sì dei giudici – Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano – i loro complimenti ed è ritornata ad allenarsi con la sua Aurora Fano.

E ieri, sabato 9 marzo, ha portato a casa un’altra vittoria: nel settimo Trofeo Città di Desio, cuore pulsante e sede dell’Accademia delle campionesse italiane Farfalle Azzurre, Camilla ha gareggiato nella giornata di apertura della vera stagione agonistica della Ginnastica Ritmica internazionale ed è stata protagonista nella rappresentativa dell’Italia che si è scontrata con l’Azerbaijan.

La giovane atleta termolese ha finito la gara al Bilaterale Italia-Azerbaijan classificandosi seconda alla palla tra le junior con il team Italia3 e ha contribuito a far arrivare la sua squadra seconda nell’intera manifestazione sportiva.