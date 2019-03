Calenda vuole un Consiglio monotematico sulla crisi del lavoro e presenta il conto a Mazzuto

Le frizioni politiche all’interno della Lega approdano in aula e l’assessore Luigi Mazzuto, che ha dalla sua il benestare di Salvini e in archivio l’espulsione delle ex leghiste Filomena Calenda e Aida Romagnuolo, è chiamato a fare il punto sulla grave situazione occupazionale del Molise. E’ proprio la sua ex collega di tessera, Filomena Calenda, a chiamarlo in causa in occasione della richiesta, a Toma e Micone (rispettivamente presidenti della Giunta e del Consiglio regionale) di un consiglio comunale monotematico sulle criticità occupazionali del territorio molisano.

Dopo aver accolto con soddisfazione l’indizione di un Consiglio ad hoc per gli ex dipendenti Ittierre, Calenda ha chiesto che vengano affrontate anche le altre problematiche che investono il mondo del lavoro molisano. “In data 14.03.2019 abbiamo incontrato informalmente i rappresentanti del Comitato “Lavoro e Dignità”, ai quali è stata annunciata la convocazione di un Consiglio Regionale monotematico, nel quale si discuterà degli interventi da porre in essere in favore degli ex lavoratori della Ittierre SpA di Pettoranello di Molise – ha spiegato in merito Filomena Calenda -. Al contempo, però, bisogna tener conto delle gravi situazioni in cui versano anche altre categorie di lavoratori, tra cui gli ex Gam, Ex Zuccherificio, personale della Formazione Professionali e operai forestali. Ho chiesto, pertanto, che oltre al Consiglio monotematico sugli ex lavoratori Ittierre, venga indetta un’altra seduta consiliare dedicata a tutte le criticità occupazionali che insistono sul territorio. Altresì, nell’occasione, appare opportuno che l’Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro relazioni su quanto deciso e programmato nell’ambito dell’incontro tenutosi in Conferenza Stato-Regioni, a cui lo stesso ha preso parte nei giorni scorsi, riguardante le politiche attive del lavoro”.