Calcio a 5, la Chaminade torna al successo: 9-2 alla Gadtch Perugia

Ritorno al successo per la Chaminade Campobasso, 9-2 sulla Gadtch Perugia nella gara disputata sabato 2 marzo e valida per il girone D della serie B di calcio a 5. Tre punti che fanno morale e classifica per i molisani. Padroni di casa in campo senza Oriente e Nauzet squalificati e Nardacchione febbricitante.

Prima presenza in serie B per Fieramosca, mister Di Cuia schiera tra in pali dal primo minuto Di Camillo, titolare della formazione Under 19. I padroni di casa spingono nella loro metà campo gli umbri che si difendono con ordine. Dopo sette minuti di gara è Vaino a portare in vantaggio i locali con un tiro preciso che si infila all’incrocio.

Due minuti più tardi ecco servito il 2-0, azione tutta spagnola tra Cancio e Gonzalez, il numero 6 oggi capitano firma il raddoppio. Mister Di Cuia fa girare tutti gli uomini a sua disposizione. Al quindicesimo Cancio supera due avversari e cala il tris. Sisani sul capovolgimento di fronte a porta sguarnita manda la sfera clamorosamente al lato. Gol mangiato goal subito, assist di Vaino per D’Addario che si aggiunge ai marcatori di giornata. A trenta secondi dall’intervallo lungo c’è ancora il tempo del tapin vincente di Sanches. 5-0 e squadre al riposo.

Anche la ripresa è un monologo dei padroni di casa. Novanta secondi e Caddeo infila la porta difesa da De Franco. Solo dieci secondi più tardi Vaino ruba palla e spiazza il numero uno avversario per il 7-0. Perugia in difficoltà, umbri giunti in Molise con gli uomini contati.

Firmano il referto anche Evangelista e Ruscica. Per la Chaminade importante tornare al successo dopo il KO di Corinaldo, le vittorie migliorano il morale. Gli ospiti approfiattno dell’unico errore difensivo dei locali con Vasilache che realizza il 9-1. Sfortunato il capitano dei rossoblu, Gonzalez nel tentativo di anticipare un avversario realizza la più classica delle autoreti. Termina qui la gara, la Chaminade mantiene inviolato il Pala Selva Piana, 9-2 sulla Gadtch Perugia. Adesso due settimane di stop, il campionato si ferma per dare spazio il prossimo weekend alla Final Eight di Coppa Italia.

CHAMINADE CB- GADTCH (5-0) 9-2

CHAMINDE CB: Iacovino, D’Addario, Ruscica, Gonzalez, Di Paola, Fieramosca, Caddeo, Cancio, Vaino, Evangelista, Di Camillo, Sanches. Allenatore: Di Cuia

GADTCH: Ercolanini, De Franco, Bandelli, Cristarella, Sisani, Visalache, Rosi. Allenatore: Sisani

ARBITRI: Antonio Dimundo Sez. Molfetta, Vito Matera sez. Molfetta. CRONOMETRISTA: Daniela Novelli sez. Campobasso.

RETI: ‘7″27 Vaino 1T (CCB), ‘9″56 Gonzalez 1T (CCB), ’14″08 Cancio 1T(CCB), ’15″29 D’Addario 1T (CCB), 31″Sanches 1T(CCB), ‘1″34 Caddeo 2T (CCB), ‘1″37 Vaino 2T ( CCB) ‘5″40 Evangelista 2T (CCB), ’11″01 Ruscia 2T (CCB), ’14″13 Vasilache 2T (GP), ’16″52 autorete Gonzalez 2T ( CCB),

Falli: 4-1 1^tempo, 1-3 2^tempo

Tiri liberi: 0-0 1^tempo, 0-0 2^tempo

NOTE. ammonito Caddeo (CCB)