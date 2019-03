I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa sera, lunedì 4 marzo, in via Molise a Termoli. Intorno alle 18 il distaccamento di Pantano Basso ha ricevuto una telefonata per un’impalcatura pericolante nei pressi della rotonda dove, fino a qualche tempo fa, era ospitata la caserma dei Carabinieri.

Dall’impalcatura sono caduti anche alcuni frammenti che hanno invaso non solo il marciapiede attiguo, ma anche la strada che, a quell’ora, era molto trafficata e rischiando di colpire auto o pedoni di passaggio in uno dei tratti commerciali della città.

A creare problemi è stata l’impalcatura montata all’esterno di uno stabile accanto alla gioielleria che, a causa del vento forte che ha colpito la città nella tarda serata odierna, è risultata pericolante ed a rischio caduta.

Due le squadre del distaccamento termolese, coadiuvati da un’autoscala, impegnate nelle lunghe operazioni di messa in sicurezza. È servita quasi un’ora per ripristinare lo stato dei luoghi e, nel frattempo, la strada è stata chiusa al traffico veicolare. Sul posto anche una volante della Polizia Locale che ha coadiuvato l’intervento del 115 ed ha provveduto a direzionare la circolazione su via Mascilongo.