L’azienda Fruttagel ha ricevuto oggi 7 marzo il Premio Biblioteca Bilancio Sociale 2018. L’azienda di trasformazione agroindustriale, prima classificata alla V edizione del Premio nella categoria grandi imprese, è stata premiata per essersi distinta nell’ambito della sostenibilità applicata al proprio ambito produttivo mediante lo strumento della rendicontazione.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano, in occasione della presentazione del rapporto 2018 “Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi”, promosso da Fondazione Symbola e Unioncamere, con il sostegno di Fondazione Cariplo, progetto che dal 2011 misura e racconta annualmente il settore culturale, con l’obiettivo di valorizzarlo come leva di sviluppo del Paese.

“Oggi assistiamo all’avvio di quello che si annuncia come un vero e proprio cambiamento culturale per il mercato – sottolinea Stanislao Fabbrino, Presidente e Amministratore Delegato di Fruttagel –. Il consumatore sarà sempre più “consum-attore”, con un ruolo fortemente determinante nei processi che orientano la produzione e l’attività aziendale. Le scelte d’acquisto saranno orientate dai valori che i brand e le imprese riusciranno a garantire e condividere, in un panorama in cui le logiche di prezzo cesseranno – ci auguriamo – di essere driver principale. Il riconoscimento ricevuto oggi premia l’impegno di Fruttagel proprio in questa direzione: creare ogni giorno valore tutelando e salvaguardando le persone, la comunità e l’ambiente” – conclude Fabbrino.

Tra le best practice dell’azienda, che ha sede a Larino, rendicontate nel Bilancio di Sostenibilità, il primo pack per vegetali surgelati interamente compostabile, smaltibile nell’organico della raccolta differenziata, l’impianto di cogenerazione per l’efficientamento energetico e la riduzione di Co2, le iniziative di relamping dei due stabilimenti aziendali (Alfonsine e Larino), e il progetto educational destinato alle scuole primarie “Dal campo al banco con Ortilio”.