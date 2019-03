Beccati a scrutare in alcuni appartamenti incustoditi, foglio di via per due incensurati

Pensavano di passarla liscia le due persone, uno di 22 e l’altro di 43 anni, beccati dai Carabinieri della stazione di Rotello mentre si aggiravano, in auto, nelle vie del paese scrutando attentamente nelle abitazioni.

I militari li hanno pizzicati mentre erano intenti ad osservare attentamente l’interno di alcune case momentaneamente incustodite. Gli uomini del 112, insospettiti da quell’atteggiamento, hanno provveduto a fermare la vettura ed a controllare le generalità dei due.

Da un veloce controllo nella Banca Dati, i Carabinieri hanno scoperto che entrambi avevano numerosi precedenti per danni contro il patrimonio. Gli uomini dell’Arma hanno appurato che sia i due risiedono a Cerignola, in provincia di Foggia, e non sono in alcun modo legati a Rotello, né per questioni lavorative né affettive.

Considerando il loro atteggiamento sospetto ed ingiustificato, dal momento che non avevano interessi leciti nel paesino molisano, è stato emesso un foglio di via obbligatorio e successivo divieto di ritorno nel comune di Rotello.