Basket, scatta la fase e orologio: Airino in casa della Teramo a spicchi

Scatta domani, sabato 2 marzo, per la Italiangas Airino basket Termoli la fase a orologio del campionato di serie C Silver Abruzzo/Molise/Marche.

Una fase che prevede quattro turni, due in casa e due in trasferta. Le gare esterne si giocano contro formazioni che hanno chiuso la stagione regolare davanti in classifica, mentre quelle interne contro le immediate inseguitrici della stessa classifica.

Per l’Airino arrivata quarta significa che ci saranno due match in trasferta contro Teramo a Spicchi e Olimpia Mosciano (terza e seconda), mentre al PalaSabetta arriveranno L’Aquila e Torre Spes (quinta e sesta).

Domani primo impegno in Abruzzo per Colasurdo e compagni, al palasport Acquaviva di Teramo contro la Tasp. Gara molto difficile per i ragazzi di coach Di Lembo che però dovranno provare a recuperare posizioni in vista dei playoff contro le migliori della serie C Silver Marche/Umbria.

Palla a due fissata alle ore 18.