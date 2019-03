Basket, l’Airino parte bene ma poi cede alla Tasp per 91-75

Inizia male la fase a orologio per l’Italiangas Airino Termoli, sconfitta in trasferta sabato pomeriggio 2 marzo per 91-75 a Teramo dalla Tasp nella seconda fase della serie C Silver Marche/Abruzzo/Molise. Dopo un buon inizio, che aveva visto i molisani chiudere in vantaggio, sebbene di soli due punti, il primo periodo, e poi in perfetta parità all’intervallo lungo, la formazione di Massimo Di Lembo si è fatta superare dalla Teramo a spicchi, capace di un ottimo secondo tempo.

I teramani hanno infatti premuto sull’acceleratore negli ultimi venti minuti per poi chiudere in scioltezza a +15. Da segnalare i 24 punti di Leonzio, i 19 di Suriano e i 18 di Dmitrovic.

Adesso l’Airino è attesa da altri tre turni della fase a orologio: in casa contro L’Aquila e Torre Spes e in trasferta contro l’Olimpia Mosciano.

Serie C Silver

Tasp – Italiangas 91-75

Parziali: 23-25, 38-38, 65-57

Arbitri: Martini e Pasqualone

Italiangas: Marinaro 11, Tedeschi ne, Pascucci ne, Mirando, Dmitrovic 18, Lentinio ne, Suriano 19, Leonzio 24, Pasquale, Ponsanesi 2.

Coach: Di Lembo M.

Ass. Coach: Di Lembo G.

Tasp: Sebastianelli 2, Magazzeni 8, Palantrani 18, Wu 16, Bucci ne, Ragonigi ne, Piccinini 20, Piersanti 3, Gallerini 21, Sacripante 3.

Coach: Stirpe

Ass. Coach: Di Carlo

Note: totale falli Italiangas 11, totale falli Tasp 19