Un’autovettura rubata nella provincia di Campobasso pronta ad essere venduta nel mercato delle auto usate. È stata la Polstrada di Chieti che, nel corso di uno dei tanti controlli presso i rivenditori di auto usate nel territorio della provincia, si è accorta dell’illecito.

Durante un controllo ad un rivenditore di auto usate del teatino, l’attenzione degli operatori della Polizia Giudiziaria si è concentrata su una Fiat 500. L’auto era in ottime condizioni ed era stata messa in vendita quale veicolo di provenienza estera da immatricolare, e quindi ancora priva di targa. Gli agenti hanno proceduto ad esaminare la carta di circolazione del veicolo e lì si sono cominciati ad insospettire perché veniva indicato il colore nero dell’autovettura mentre in realtà la stessa era di colore grigio antracite. Hanno pertanto approfondito i controlli sul numero del telaio (poi risultato alterato) e così hanno appurato che risultava abbinato ad una Fiat 500 di colore bianco. Da ulteriori accertamenti si è potuto constatare come in realtà la vettura, che stava per essere venduta ad un ignaro privato, era stata rubata, nello scorso mese di gennaio, nella provincia di Campobasso.

L’auto è stata dunque sequestrata e il titolare del negozio denunciato in stato di libertà per ricettazione. Durante i controlli, inoltre, due impiegate del centro del centro rivendita auto sono risultate non in regola, lavorando senza un regolare contratto di lavoro. L’attività è stata segnalata all’Ispettorato del lavoro e ora rischia la chiusura.