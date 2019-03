Il primo furto risale agli inizi di gennaio: la vettura utilizzata da un disabile era stata rubata da qualcuno che aveva agito nella notte in via Sicilia. Poco più di due mesi più tardi la Peugeot 308 station wagon di colore bianco è sparita un’altra volta.

Una sorpresa amara per la famiglia Berardo, proprietaria della vettura, che questa volta ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto e risalire all’autore di un furto probabilmente quasi inspiegabile. “La macchina era stata per due mesi dal carrozziere, l’abbiamo ripresa una settimana fa e stanotte è stata rubata di nuovo“, ha riferito questa mattina – 20 marzo – alla nostra testata la signora Flora Berardo. E’ comprensibilmente indignata e sgomenta per quello che è accaduto.

La vettura, infatti, viene utilizzata per accompagnare il padre costretto in carrozzina durante le sue uscite e per seguire le terapie mediche.

Un duro colpo per la famiglia (“Ormai a Campobasso c’è degrado”) che confida nell’azione delle forze dell’ordine per poter rintracciare i malviventi e ritrovare la loro Peugeot.

(foto archivio)