Aspettando la sentenza del Tar, assemblea pubblica dei No Tunnel

A pochi giorni dalla sentenza del TAR il Comitato e il Coordinamento No Tunnel si riuniscono in assemblea pubblica. “Vogliamo condividere con i cittadini i punti principali del nostro ricorso e parlare di ciò che Comune e Regione stanno facendo in questo periodo per dare via libera all’opera sulla quale gli abitanti di Termoli non hanno potuto esprimersi e che tanti in città non vogliono”.

L’assemblea si terrà venerdì 15 marzo alle 18 nella sala della parrocchia del Carmelo a Termoli e i No Tunnel invitano la cittadinanza a partecipare.

“Spiegheremo le tattiche dilatorie dell’amministrazione comunale, che sta cercando di far rinviare la sentenza e di aprire subito i cantieri, con l’ennesima procedura illegittima e prima dell’erogazione dei fondi regionali, che potrebbero anche non arrivare data la difformità del progetto finale rispetto a quello sottoscritto da Regione, Comune e Ministero delle Infrastrutture, e data la carenza della documentazione fornita alla Regione”.

E concludono: “Nel giorno dello sciopero mondiale per il clima vogliamo ricordare a tutti che la difesa del territorio è dovere collettivo; non si può essere spettatori passivi della distruzione di ciò che è patrimonio della cittadinanza, e che non deve in nessun caso essere lasciato all’arbitrio di pochi”.

Nel corso dell’assemblea si aprirà anche una sottoscrizione pubblica per poter affrontare le ulteriori spese giudiziarie.

Interverranno i cofirmatari del Ricorso al TAR: Nino Barone (Coordinatore Comitato Termoli No Tunnel), Nick Di Michele (Consigliere Comunale 5 Stelle di Termoli), Pietro D’Andrea (Ex Presidente FIBA, oggi Presidente di Base Balneare Molise).