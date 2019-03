Anno di successi per l’Avis Termoli e Molise medaglia d’oro per le donazioni

L’Avis Termoli si è riunito in assemblea e ha tracciato un bilancio più che positivo per l’anno trascorso.“Un anno particolarmente ricco di eventi, attività e risultati soddisfacenti. Avis Termoli si è molto impegnata per raggiungere livelli di efficienza tali da poter meglio supportare questa attività di volontariato, non solo a livello locale, ma contribuendo anche alla crescita di Avis Nazionale”, commentano dal direttivo. Infatti, dopo la nomina dello scorso anno del delegato nazionale di Avis Giovani Francesco Cianfagna a Consigliere nazionale Avis Giovani, quest’anno il Consigliere Vincenzo Iovine è stato nominato, come rappresentante di Avis Regionale Molise, Consigliere nazionale Avis. Un riconoscimento importante per la realtà termolese che orgogliosamente rivendica il dato che vuole il Molise come regione più virtuosa in fatto di donazioni.

“Secondo il Centro Nazionale Sangue la medaglia d’oro per il 2018 va al Molise, che conta il più alto tasso di ‘produzione’ di Unità di globuli rossi, 53 ogni mille abitanti. Seguono Veneto, Sardegna e Marche”. E nel 2018 l’Avis Termoli ha raggiunto ancora una volta il tetto delle donazioni in Molise, restando l’Avis con più donazioni e con più iscritti, 5087. I donatori sono 2617.

E un dato importante, frutto di un lavoro capillare di sensibilizzazione sul territorio, riguarda l’incremento del numero di giovani donatori. “Per aumentare il coinvolgimento dei giovani alla donazione abbiamo inteso agire prevalentemente con una azione educativa nelle scuole e in tutte le realtà sportive, culturali e ricreative che li riguardano”.

L’Avis Termoli in particolare ringrazia i divulgatori del Progetto Scuola, il vice Presidente Vittorio Durante e Luigi, Vincenzo, Graziano, Federica, Antonio, Damiano, Michele e Alessandro. E ancora ai volontari addetti della raccolta del Venerdì pomeriggio: Basso, Gabriele, Francesco e Jean.

Questi i dati nel dettaglio forniti da Avis Termoli: i giovani da 18 a 24 anni sono 902 (il 35,3%) mentre quelli da 25 a 34 anni sono 277 (il 10,76%) per un totale di giovani donatori di 1179, il 45,79% del totale e che fa dell’Avis termolese una delle più ‘giovani’ d’Italia, con un ricambio generazionale efficiente.