Continuano i lavori di manutenzione urgente sulla rete idrica comunale. Lunedì 18 marzo a partire dalle 13:30 ci sarà una nuova interruzione del flusso idrico come informano dal Comune di Campobasso.

L’interruzione riguarderà le contrade e il quartiere San Giovanni. Ecco nel dettaglio le strade interessate: via Friuli Venezia Giulia, via Lombardia, via Trentino Alto Adige, via Emilia, via Romagna, via Umbria, via Marche, via Lazio, contrada San Giovanni dei Gelsi, contrada Casale, contrada Colle Arso, Contrada Colle calcare, contrada Colle Castellano, contrada Colli, contrada Limiti, contrada Mascione, contrada Polese, via Liguria e via Toscana. L’erogazione dell’acqua verrà interrotta anche nelle due scuole dell’istituto comprensivo Jovine.

Si prevedono dunque possibili disagi ma “l’erogazione idrica – assicurano dal Municipio – verrà ripristinata nell’arco della stessa giornata salvo complicazioni”.