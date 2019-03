L’Ambito territoriale sociale rende noto che è stato prorogato alle ore 12 del 15 marzo (e non più il 1 marzo) il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di partner, dell’ATS di Termoli interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami) 2014-2020.

Il bando, rivolto a soggetti non aventi finalità di lucro come Fondazioni, Associazioni, Cooperative, Consorzi e Imprese sociali operanti nel settore cui l’Avviso si riferisce, è finalizzato a supportare gli Enti locali e i relativi servizi assistenziali con progetti per l’utenza straniera.

Maggiori informazioni e l’Avviso integrale sono disponibili nella sezione Avvisi del sito del Comune di Termoli.