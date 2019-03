Airino, è il momento del riscatto: al PalaSabetta arriva la Torre Spes

Dopo un tour de force contro le tre migliori del campionato affrontate in ripetizione, l’Italiangas Airino giocherà domani, domenica 17 marzo dalle 18, al PalaSabetta contro la Torre Spes nella terza gara della fase a orologio della serie C Silver Abruzzo/Molise/Marche.

La formazione allenata da Massimo Di Lembo vive un periodo negativo, frutto di quattro sconfitte consecutive (una contro Vasto, due contro Mosciano e una contro la Teramo a Spicchi) e ha iniziato la fase a orologio con due debacle.

Adesso però il calendario mette il quintetto termolese in condizione di riscattarsi, con un doppio confronto interno, prima contro la Torre Spes e domenica prossima contro L’Aquila. Due gare necessariamente da vincere per mantenere il quarto posto attuale in vista dei playoff promozione contro le migliori squadre della serie C Silver Umbria/Marche.

Palla a due programmata alle 18 e al palazzetto di via Ischia è attesa una buona cornice di pubblico che spinga Colasurdo e compagni a interrompere la striscia negativa in corso.