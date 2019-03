Netta sconfitta per l’Italiangas nella seconda gara della fase a orologio del campionato di serie C Silver Marche/Abruzzo/Molise di basket. Il quintetto allenato da Massimo Di Lembo è stato superato sabato pomeriggio 9 marzo per 102-79 dall’Olimpia Mosciano sul parquet del palazzetto di Mosciano Sant’Angelo.

La seconda forza del campionato ha dominato l’incontro riuscendo subito a prendere il largo nel punteggio e dilagando nel secondo tempo, arrivando persino a sfondare il muro dei 100 punti.

Per l’Airino da segnalare i 23 punti di Suriano e 20 di Dmitrovic. Per l’Italiangas è necessario ora riordinare le idee e ritrovare una mentalità positiva in vista dei prossimi impegni casalinghi che decideranno la griglia dei playoff.

Serie C Silver

Mosciano – Italiangas 102-79

Parziali: 24-20, 54-40, 80-55

Arbitri: Ferraioli e Casabona

Italiangas: Tedeschi, Pascucci ne, Mirando 8, Mustillo ne, Dmitrovic 20, Lentinio, Suriano 23, Leonzio 8, Pasquale 3, Ponsanesi 7, Colasurdo 10

Coach: Di Lembo M.

Ass. Coach: Di Lembo G.

Mosciano: Ippolito 14, Di Giandomenico 13, Mazzocchetti, Di Febo 10, Neri 19, De Laurentiis 2, Scafidi 29, Assogna 4, Giansante, Alessandrini 9, Malatesta 2, Meduri.

Coach: Verrigni

Ass. Coach: Gioia

Note: totale falli Italiangas 14 (di cui tecnico coach Di Lembo M. e antisportivo a Mirando), totale falli Mosciano 15