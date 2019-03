Adozione del cuore per Paride, gatto Fiv positivo (HIV felina non colpisce l’uomo o altri animali). Ha circa 2 anni, castrato e si trova a Termoli.

La sua storia:

Paride, questo è il nome che gli abbiamo dato, è un micio che ci è stato segnalato prima di Natale in condizioni di forte stress. Si trovava in una colonia nei pressi di una zona residenziale di Termoli (Cb), impaurito e bullizzato dai bambini. Dopo il recupero abbiamo appreso che Paride era un gatto di proprietà lasciato in strada dopo un trasloco. Castrato e testato Paride è risultato positivo alla Fiv (Hiv felina) ma completamente asintomatico. Paride è un gatto timido ma con tanto bisogno d’affetto. Viveva con un cane ed era molto legato a lui. I primi giorni era spaventato ma con l’amore e pazienza sta prendendo fiducia nell’umano. Paride verrà affidato Solo a persone sensibili, amanti dei gatti, con passaggio di microchip, già castrato e vaccinato. Verrà effettuato un controllo pre e post affido e firma del modulo di Adozione. Si trova in Molise.

Per maggiori info Catia 3494212918